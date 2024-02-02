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Байден ввел санкции против четырех израильтян: стала известна причина

Вашингтон, Пятница 02 февраля 2024 01:22
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Байден ввел санкции против четырех израильтян: стала известна причина Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден ввел санкции против четырех израильтян. Они обвиняются в причастности к насилию поселенцев на Западном Берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Байден издал указ, который наказывает лиц, нападавших на палестинцев на Западном Берегу, где они хотят создать свое будущее государство.

"Указ устанавливает систему введения финансовых санкций и визовых ограничений против лиц, которые нападают на палестинцев, запугивают их или захватывают их собственность. Сегодняшние действия направлены на содействие миру и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев", - заявил в своем заявлении советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

Под санкции попали:

  • Дэвид Чай Часдай инициировал и возглавил бунт, в ходе которого были подожжены транспортные средства и здания и причинен ущерб имуществу в Хуваре, что привело к гибели палестинского гражданского лица.
  • Эйнан Танджил напал на палестинских фермеров и израильских активистов, забросав их камнями и дубинками, что привело к травмам, потребовавшим медицинской помощи.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

К слову, о предложении Израиля к ХАМАС снова приостановить боевые действия стало известно еще на прошлой неделе.

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