Байден визнав, що "облажався" на дебатах з Трампом

"У мене була погана ніч... І справа в тому, що, знаєте, я облажався. Я зробив помилку"., - сказав Байден місцевій радіостанції у Вісконсині.

Президент США додав, що "збирається виграти ці вибори", повторивши фразу, яку він часто використовував після провальних дебатів минулого тижня.

"Коли тебе збивають з ніг, ти просто піднімаєшся", - сказав він.