Байден відвідав лікаря і той запевнив, що президент США у порядку, - The Hill
Президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідав лікаря після свого невдалого виступу на дебатах минулого тижня й отримав чисту довідку про стан здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Речник Білого дому Ендрю Бейтс підтвердив виданню, що Байден звернувся до лікаря через кілька днів після дебатів минулого тижня, щоб перевірити свою застуду, і зараз він "добре одужує".
У команді Байдена повідомили, що застуда завадила президенту під час дебатів, під час яких він говорив тихим, хрипким голосом і намагався зв'язати ідеї воєдино або спростувати численні неправдиві заяви колишнього президента Дональда Трампа. Його виступ викликав занепокоєння серед деяких демократів щодо здатності президента балотуватися на другий термін.
У середу, 3 липня, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр додала, що Байден усе ще мав "затяжну застуду", але в цілому почувався добре, заявивши, що "готовий йти". Однак після зустрічі з Байденом губернатори заявили, що їх заспокоїла його передвиборча кампанія, і вони повністю його підтримують.
Президент стверджував, що виборці не повинні відштовхуватися від його виступу на дебатах, а натомість звернути увагу на його довгий послужний список досягнень.
"У мене не було хороших дебатів. Це 90 хвилин на сцені. Подивіться, що я зробив за 3,5 роки", - сказав Байден.
Резонансні дебати Байдена і Трампа
Минулого тижня в Атланті відбувся перший тур дебатів між чинним президентом США Джо Байденом та його головним суперником на виборах - екс-президентом Дональдом Трампом.
Однак під час дискусії, Байден говорив тихим і хриплим голосом та був слабким і неаргументованим.
Після невдалих дебатів, чинний президент на деякий час засумнівався щодо участі у виборах. Однак родина таки закликала його не залишати перегони.
Крім того, глава Білого дому визнав, що "облажався" під час дебатів із Трампом.
Тим часом колеги планують підписати листа з вимогою до Байдена знятися з перегонів.
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