Байден посетил врача и тот заверил, что президент США в порядке, - The Hill
Президент Соединенных Штатов Джо Байден посетил врача после своего неудачного выступления на дебатах на прошлой неделе и получил чистую справку о состоянии здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Представитель Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил изданию, что Байден обратился к врачу через несколько дней после дебатов на прошлой неделе, чтобы проверить свою простуду, и сейчас он "хорошо выздоравливает".
В команде Байдена сообщили, что простуда помешала президенту во время дебатов, во время которых он говорил тихим, хриплым голосом и пытался связать идеи воедино или опровергнуть многочисленные ложные заявления бывшего президента Дональда Трампа. Его выступление вызвало беспокойство среди некоторых демократов касательно способности президента баллотироваться на второй срок.
В среду, 3 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что Байден все еще имел "затяжную простуду", но в целом чувствовал себя хорошо, заявив, что "готов уходить". Однако после встречи с Байденом губернаторы заявили, что их успокоила его предвыборная кампания, и они полностью его поддерживают.
Президент утверждал, что избиратели не должны отталкиваться от его выступления на дебатах, а вместо этого обратить внимание на его длинный послужной список достижений.
"У меня не было хороших дебатов. Это 90 минут на сцене. Посмотрите, что я сделал за 3,5 года", - сказал Байден.
Резонансные дебаты Байдена и Трампа
На прошлой неделе в Атланте состоялся первый тур дебатов между действующим президентом США Джо Байденом и его главным соперником на выборах - экс-президентом Дональдом Трампом.
Однако во время дискуссии, Байден говорил тихим и хриплым голосом и был слабым и неаргументированным.
После неудачных дебатов, президент на некоторое время засомневался касательно участия в выборах. Однако семья таки призвала его не покидать гонку.
Кроме того, глава Белого дома признал, что "облажался" во время дебатов с Трампом.
Тем временем коллеги планируют подписать письмо с требованием к Байдену сняться с гонки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.