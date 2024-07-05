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Байден посетил врача и тот заверил, что президент США в порядке, - The Hill

Пятница 05 июля 2024 01:15
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Байден посетил врача и тот заверил, что президент США в порядке, - The Hill Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Соединенных Штатов Джо Байден посетил врача после своего неудачного выступления на дебатах на прошлой неделе и получил чистую справку о состоянии здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил изданию, что Байден обратился к врачу через несколько дней после дебатов на прошлой неделе, чтобы проверить свою простуду, и сейчас он "хорошо выздоравливает".

В команде Байдена сообщили, что простуда помешала президенту во время дебатов, во время которых он говорил тихим, хриплым голосом и пытался связать идеи воедино или опровергнуть многочисленные ложные заявления бывшего президента Дональда Трампа. Его выступление вызвало беспокойство среди некоторых демократов касательно способности президента баллотироваться на второй срок.

В среду, 3 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что Байден все еще имел "затяжную простуду", но в целом чувствовал себя хорошо, заявив, что "готов уходить". Однако после встречи с Байденом губернаторы заявили, что их успокоила его предвыборная кампания, и они полностью его поддерживают.

Президент утверждал, что избиратели не должны отталкиваться от его выступления на дебатах, а вместо этого обратить внимание на его длинный послужной список достижений.

"У меня не было хороших дебатов. Это 90 минут на сцене. Посмотрите, что я сделал за 3,5 года", - сказал Байден.

Резонансные дебаты Байдена и Трампа

На прошлой неделе в Атланте состоялся первый тур дебатов между действующим президентом США Джо Байденом и его главным соперником на выборах - экс-президентом Дональдом Трампом.

Однако во время дискуссии, Байден говорил тихим и хриплым голосом и был слабым и неаргументированным.

После неудачных дебатов, президент на некоторое время засомневался касательно участия в выборах. Однако семья таки призвала его не покидать гонку.

Кроме того, глава Белого дома признал, что "облажался" во время дебатов с Трампом.

Тем временем коллеги планируют подписать письмо с требованием к Байдену сняться с гонки.

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