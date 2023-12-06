Байден: відмова у підтримці України - це просто божевілля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Втім дане питання викликало жваві суперечки між демократами та республіканцями.

Документ передбачає надання фінансової допомоги Україні та Ізраїлю, а також комплекс заходів захисту південного кордону з Мексикою.

Варто зазначити, що у вівторок, 5 грудня, демократична більшість у Сенаті Сполучених Штатів представила пакет заходів з національної безпеки на суму близько 111 млрд доларів.

"Нездатність підтримати Україну - це просто божевілля. Це суперечить інтересам США", - сказав Байден.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

Також відомо, що у Конгресі США точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу, погрожуючи не підтримати фінансування для України, якщо імміграційне законодавство не буде ухвалене.

Втім, речник Держдепу США Метью Міллер наголосив, що наразі Україна знаходиться на порозі важкого зимового періоду, тому США повинні підтримати партнера.

Водночас президент Володимир Зеленський 5 грудня в останню хвилину скасував виступ на секретному брифінгу у Сенаті США. Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що президент скасував виступ, оскільки в країні йде війна та ситуація постійно змінюється.

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