Секретний брифінг по Україні в Сенаті США перетворився на суперечку з приводу кордону, - CNN

Секретний брифінг по Україні в Сенаті перетворився на крикливу суперечку щодо безпеки кордонів США. Суперечка виникла з приводу того, чи включати посилення імміграційної політики до пакету допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зустріч відбулася після того, як сенатори-республіканці попередили, що вони готові проголосувати проти пакету в 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, якщо він не включатиме серйозних змін у прикордонній політиці.

Сенатори-республіканці назвали брифінг марнуванням часу, оскільки вони стверджували, що доповідачі не обговорювали інформацію, яка ще не була відома або не була доступна публічно. Деякі республіканці навіть пішли достроково.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер дав свій опис того, що відбувається, і сказав, що боротьба за питання про кордон спалахнула, коли лідер меншості Мітч Макконнелл, республіканець з Кентуккі, попросив сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда з Оклахоми говорити про кордон замість того, щоб обговорювати Україну.

"Він закликав Ланкфорда виступити з п'ятихвилинною доповіддю про переговори на кордоні, замість того, щоб поставити питання нашим учасникам дискусії, - сказав Шумер. - Потім, коли я згадав про те, що вони можуть внести поправку і мати можливість щось зробити на кордоні, вони застрягли... їм це не сподобалося".

Шумер додав: "Один із них навіть виявив неповагу і почав кричати на одного з генералів і ставити йому питання, чому вони не обговорюють кордон".

Джерело CNN повідомило, що кричав сенатор-республіканець від Арканзасу Том Коттон. На запитання, чи був він серед тих, хто кричав, Коттон сказав: "Я не дозволив Чаку Шумеру спустити з рук брехню про те, що республіканці втрутили безпеку кордонів у дебати щодо додаткового законопроекту".

Коттон також сказав, що доповідачі "відмовилися відповідати на будь-які питання щодо кризи на кордоні або про те, що ми можемо зробити для вирішення цієї кризи".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем із Південної Кароліни сказав, що з самого початку у залі виникла напруженість, бо "ніхто не говорив про кордон".

Скасування виступу Зеленського

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити Україні, а 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Цей пакет зараз розглядається у Конгресі. Проте республіканці вимагають пов'язати допомогу з переглядом імміграційної та прикордонної політики США.

Президент Володимир Зеленський 5 грудня в останню хвилину скасував виступ на секретному брифінгу у Сенаті США.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Зеленський скасував виступ, оскільки в Україні війна та ситуація постійно змінюється.