ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умєров розповів, чому Зеленський скасував свій виступ у Сенаті США

Середа 06 грудня 2023 08:53
UA EN RU
Умєров розповів, чому Зеленський скасував свій виступ у Сенаті США Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський скасував свій виступ на запланованому секретному брифінгу у Сенаті США, адже в Україні війна і ситуація постійно змінюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в інтерв'ю Fox News.

"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", - сказав Умєров.

Що передувало

Вчора стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не братиме участь у секретному брифінгу в Сенаті США. Про це розповів лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

"Президент України Зеленський більше не буде віртуально присутнім на засекреченому брифінгу через запитання, яке виникло в останню хвилину", - сказав він.

За словами законодавців, Зеленський також не став віртуально присутнім на брифінгу Палати представників щодо України.

Раніше Шумер повідомляв, що президент Володимир Зеленський звернеться до американських сенаторів у вівторок за допомогою захищеної відеоконференції. Розмова мала відбутися на секретному брифінгу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Рустем Умєров Сенат США
NEWS
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
DAILY
Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом