UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден сьогодні виступить із заявою щодо літальних апаратів над США

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Американський президент Джо Байден виступить з Білого дому із промовою щодо реакції Сполучених Штатів на нещодавні повітряні об’єкти в небі США.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на журналіста Кевіна Ліптака у Тwitter.

Неанонсована промова Байдена відбудеться сьогодні у Білому домі о 14:00 (21:00 за київським часом).

Він озвучить реакцію Сполучених Штатів щодо літальних апаратів, що були виявлені над небом США.

Нагадаємо, візит президента США Джо Байдена до Європи наступного тижня обмежиться відвідуванням Польщі. Інших зупинок, включаючи Україну, не заплановано.

Американські військові виявили над північними штатами країни розвідувальну повітряну кулю, яка, ймовірно, належить Китаю.

4 лютого, біля узбережжя Кароліни США збили китайську повітряну кулю, яку вважали шпигуном.

Американська розвідка вважає, що Китай використовував шар-шпигун у рамках великої програми спостереження. Пекін міг збирати дані в країнах, які становлять для нього стратегічний інтерес.

США хоче покарати Китай суворішими обмеженнями на експорт технологій після ситуації з кулею

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки