Лише Польща. Байден не планує візит до України, - Білий дім

Візит президента США Джо Байдена до Європи наступного тижня обмежиться відвідуванням Польщі. Інших зупинок, включаючи Україну, не заплановано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

"Щодо вашого питання, то в рамках майбутньої поїздки у президента не заплановано будь-яких додаткових зупинок за межами Польщі", - сказав Кірбі.

Таким чином представник Білого дому відповів на запитання про те, чи допускають в адміністрації зустріч Байдена з Володимиром Зеленським у ході наміченого візиту американського лідера до Європи, а також відвідування президентом США з візитом України.