Лише Польща. Байден не планує візит до України, - Білий дім
Візит президента США Джо Байдена до Європи наступного тижня обмежиться відвідуванням Польщі. Інших зупинок, включаючи Україну, не заплановано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.
"Щодо вашого питання, то в рамках майбутньої поїздки у президента не заплановано будь-яких додаткових зупинок за межами Польщі", - сказав Кірбі.
Таким чином представник Білого дому відповів на запитання про те, чи допускають в адміністрації зустріч Байдена з Володимиром Зеленським у ході наміченого візиту американського лідера до Європи, а також відвідування президентом США з візитом України.
Нагадаємо, президент США Джо Байден приїде з візитом до Польщі у понеділок, 20 лютого. У нього заплановано низку зустрічей та виступ перед польським народом.
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