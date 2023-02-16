Байден сегодня выступит с заявлением по поводу летательных аппаратов над США

Американский президент Джо Байден выступит из Белого дома с речью о реакции Соединенных Штатов на недавние воздушные объекты в небе США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на журналиста Кевина Липтака в Twitter.

Он озвучит реакцию Соединенных Штатов по поводу летательных аппаратов, обнаруженных над небом США.

Неанонсированная речь Байдена состоится сегодня в Белом доме в 14.00 (21.00 по киевскому времени).

Напомним, визит президента США Джо Байдена в Европу на следующей неделе ограничится посещением Польши. Другие остановки, включая Украину, не запланированы.

Американские военные обнаружили над северными штатами страны разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

4 февраля, у побережья Каролины США сбили китайский воздушный шар, который считали шпионом .

Американская разведка считает, что Китай использовал слой-шпион в рамках обширной программы наблюдения. Пекин мог собирать данные в странах, представляющих для негостратегический интерес.

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