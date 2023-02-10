США хоче покарати Китай суворішими обмеженнями на експорт технологій після ситуації з кулею

США мають наміри ще більше скоротити експорт технологій до Китаю після інциденту з повітряною кулею-шпигуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як зазначає видання, новостворена група Палати представників Конгресу США може також наполягати на більш жорстких заходах, щоб уповільнити розвиток китайського військового потенціалу. Адже нинішні та колишні співробітники Служби безпеки кажуть, що повітряна куля, яка, за словами США, мала антени та датчики для збору розвідданих і комунікацій, підкреслює загрозу національній безпеці з боку Китаю та створить політичну підтримку для посилення захисту американських технологій.

"Це, безсумнівно, підливає масла у вогонь, підкріплюючи аргументи китайських яструбів", - зауважив Мартейн Рассер, колишній старший офіцер ЦРУ, який зараз працює в Центрі нової американської безпеки у Вашингтоні.

Останніми місяцями Пекін і Вашингтон намагалися зменшити напруженість, прагнучи збалансувати відносини між двома ядерними державами. Але тепер адміністрація Байдена планує додати приблизно шість китайських компаній, які підтримуються урядом і мають зв’язки з програмою "повітряна куля", до списку організацій Міністерства торгівлі, щоб створити перешкоди для ведення бізнесу з фірмами з чорного списку.

"Китай ризикує втратити доступ до західних технологій після того, як повітряна куля-шпигун пролетіла над США, а Вашингтон та його союзники розглядають можливість покарати Пекін жорсткішими обмеженнями на продукти, необхідні Китаю для зміцнення військової та економічної потужності", - підкреслює WSJ.

Китай заявив, що повітряна куля використовувалася для "дослідницьких, в основному метеорологічних, цілей" і збилася з курсу і що США надто гостро відреагували на інцидент.

Водночас, за даними видання, офіційні особи США заявили, що вони поінформували понад три десятки урядів про інцидент із повітряною кулею і що міжнародна координація має вирішальне значення для реагування на Китай як на загрозу.