Байден сьогодні виступить із заявою щодо літальних апаратів над США

Американський президент Джо Байден виступить з Білого дому із промовою щодо реакції Сполучених Штатів на нещодавні повітряні об’єкти в небі США.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на журналіста Кевіна Ліптака у Тwitter.

Він озвучить реакцію Сполучених Штатів щодо літальних апаратів, що були виявлені над небом США.

Неанонсована промова Байдена відбудеться сьогодні у Білому домі о 14:00 (21:00 за київським часом).

Нагадаємо, візит президента США Джо Байдена до Європи наступного тижня обмежиться відвідуванням Польщі. Інших зупинок, включаючи Україну, не заплановано.

Американські військові виявили над північними штатами країни розвідувальну повітряну кулю, яка, ймовірно, належить Китаю.

4 лютого, біля узбережжя Кароліни США збили китайську повітряну кулю, яку вважали шпигуном.

Американська розвідка вважає, що Китай використовував шар-шпигун у рамках великої програми спостереження. Пекін міг збирати дані в країнах, які становлять для нього стратегічний інтерес.

США хоче покарати Китай суворішими обмеженнями на експорт технологій після ситуації з кулею

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