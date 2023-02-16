ua ru
Чт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден сегодня выступит с заявлением по поводу летательных аппаратов над США

Новина українською →
США, Четверг 16 февраля 2023 20:48
Байден сегодня выступит с заявлением по поводу летательных аппаратов над США Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Американский президент Джо Байден выступит из Белого дома с речью о реакции Соединенных Штатов на недавние воздушные объекты в небе США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на журналиста Кевина Липтака в Twitter.

Неанонсированная речь Байдена состоится сегодня в Белом доме в 14.00 (21.00 по киевскому времени).

Он озвучит реакцию Соединенных Штатов по поводу летательных аппаратов, обнаруженных над небом США.

Напомним, визит президента США Джо Байдена в Европу на следующей неделе ограничится посещением Польши. Другие остановки, включая Украину, не запланированы.

Американские военные обнаружили над северными штатами страны разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

4 февраля, у побережья Каролины США сбили китайский воздушный шар, который считали шпионом .

Американская разведка считает, что Китай использовал слой-шпион в рамках обширной программы наблюдения. Пекин мог собирать данные в странах, представляющих для негостратегический интерес.

США хочет наказать Китай более строгими ограничениями на экспорт технологий после ситуации с пулей

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского
Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского
DAILY
Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана