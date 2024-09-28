Байден сказав союзникам, що Нетаньяху не хоче припиняти бойові дії в Лівані, - Politico

Цього тижня президент США Джо Байден сказав довіреним особам і союзникам, що він не вірить у те, що ізраїльський лідер Біньямін Нетаньяху хоче припинити бойові дії з Хезболлою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Одне з джерел, яке розмовляло з Байденом, сказало, що, на думку президента, Нетаньяху принизив як держсекретаря Ентоні Блінкена, так і самого Байдена своїми суперечками щодо пропозиції про припинення вогню з Хезболлою.
Нагадаємо, 27 вересня ізраїльські військові завдали удару по столиці Лівану - Бейруту. Ціллю їхньої атаки був лідер Хезболли Хасан Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Нараз достеменно невідомо, чи живий Насралла.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перебуває у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН. У своїй промові там він заявив, що у разі атаки Ірану на Ізраїль ЦАХАЛ завдасть удару у відповідь.
Джерело The Telegraph повідомило, що Нетаньяху поїхав до США, зокрема, щоб змусити Насраллу думати, що він у безпеці.
За даними джерел Reuters, Насралла недоступний для зв’язку після ударів Ізраїлю.
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