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Байден сказал союзникам, что Нетаньяху не хочет прекращать боевые действия в Ливане, - Politico

Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

На этой неделе президент США Джо Байден сказал доверенным лицам и союзникам, что он не верит, что израильский лидер Биньямин Нетаньяху хочет прекратить боевые действия с Хезболлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Один из разговаривавших с Байденом источников сказал, что, по мнению президента, Нетаньяху унизил как госсекретаря Энтони Блинкена, так и самого Байдена своими спорами относительно предложения о прекращении огня с Хезболлой.

Переговоры о прекращении огня

Переговоры под руководством США по соглашению о прекращении огня в Ливане застряли в последние дни, чтобы убедить Хезболлу отойти на 8-10 километров от северной границы Израиля с Ливаном. По словам двух лиц, информированных о переговорах, участники переговоров считали это важным первым шагом к закреплению предложенного 21-дневного прекращения огня.

Соглашение о прекращении огня имело целью заложить основу для долгосрочного мирного соглашения, но мощный израильский авиаудар в пятницу может полностью перечеркнуть эти усилия.

Удар по Бейруту

Напомним, 27 сентября израильские военные нанесли удар по столице Ливана – Бейруту . Целью их атаки был лидер Хезболлы Хасан Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. В настоящее время неизвестно, жив ли Насралла.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН. В своей речи там он заявил, что в случае атаки Ирана на Израиль ЦАХАЛ нанесет ответный удар.

Источник The Telegraph сообщил, что Нетаньяху уехал в США, в частности, чтобы заставить Насраллу думать, что он в безопасности.

По данным источников Reuters, Насралла недоступен для связи после ударов Израиля.

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