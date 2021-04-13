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Байден решил не менять посла США в РФ, - CNN

Новина українською → США, Вторник 13 апреля 2021 05:39
Байден решил не менять посла США в РФ, - CNN Фото: Джон Салливан (скриншот видео Посольство США в РФ/YouTube)
Автор: Даша Харченко

Администрация президента США Джо Байдена решила не освобождать от должности посла США в РФ Джона Салливана. Это случилось на фоне обострения отношений двух стран и эскалации на Донбассе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, Салливана считают надежным человеком. Но при этом США планируют усиливать давление на Россию.

Также бывший посол США в России Джон Теффт сообщил, что Администрация Байдена "решила, что профессионализм, продемонстрированный Салливаном - это ценная вещь в ситуации, когда происходят политические перемены в отношениях США и РФ".

Джона Салливана назначили послом США в РФ при президенте Дональде Трампе. Байден задумывался о замене посла, но решил сохранить его на должности.

Напомним 18 марта посла России в США Анатолия Антонова "пригласили" на консультации в Москву.

Ранее сообщалось, что США настроены на диалог с Россией там, где это способствует продвижению американских интересов. В то же время, США смогут привлечь Россию к ответственности за злонамеренные действия.

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