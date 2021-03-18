Посла России в США вызвали на консультации в Москву

Посла России в США Анатолия Антонова "пригласили" на консультации в Москву. Он вылетит 20 марта.

Об этом сообщает МИД РФ.

Так, в ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей.

"Сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик", - заявили в МИД РФ.

Также в МИД добавили, что неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США.

"Мы выступаем за налаживание диалога двух постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность", - добавили российские дипломаты.