В Госдепе США утверждают, что сумеют привлечь Россию к ответственности

США настроены на диалог с Россией там, где это способствует продвижению американских интересов. В то же время, США смогут привлечь Россию к ответсвенности за злонамеренные действя.

Об этом заявили в пресс-службе Госдепа, пишет "Голос Америки".

В Госдепе отметили, что США не отказываются от дальнейшей совместной работы с Россией. Однако во главу угла в отношениях между двумя странами будут ставиться прежде всего интересы Америки.

"Даже сотрудничая с Россией во имя продвижения американских интересов, мы сумеем привлечь Россию к ответственности за любое из ее злонамеренных действий", - заявили в Госдепе.

В то же время США заявили о готовности "конструктивно работать вместе с Россией".

"Мы хорошо понимаем, на что они способны", - заявили в пресс-службе.