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В G7 сделали заявление относительно российской техники возле украинской границы

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 23:45
В G7 сделали заявление относительно российской техники возле украинской границы Фото: РФ усиливает присутствие на украинской границе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Даша Харченко

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США (G7) и Высокий представитель ЕС сделали заявление в связи с наращиванием российских военных сил на границе с Украиной и в аннексированном Крыму. Они заявили об обеспокоенности.

Заявление опубликовано на сайте Госдепа США.

Стороны высказали "непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах". Они добавили, что поддерживают сдержанную позицию Украины.

"Эти широкомасштабные перемещения войск без предварительного уведомления представляют грозящую и дестабилизирующую деятельность. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно деэскалировать напряженность согласно своих международных обязательств. В частности, мы призываем Россию придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, которые она подписала относительно прозрачности военных движений, и реагировать на процедуру, установленную главой III Венского документа", - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили глубокую благодарность и постоянную поддержку усилий Франции и Германии через Нормандский процесс для обеспечения полного выполнения Минских договоренностей.

Ранее в ТКГ заявили, что Россия стягивает войска к украинской границе.

В то же время президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к вторжению России, если оно произойдет. Зеленский понимает, что вторжение России является вполне возможным сценарием.

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