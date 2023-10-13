Байден представить програму підтримки України та Ізраїлю наступного тижня, - Reuters

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вона не повідомила жодних подробиць щодо майбутнього плану фінансування і сказала, що всі подробиці стануть відомими наступного тижня.

Людина з Білого дому, знайома з цим питанням, раніше повідомила, що адміністрація Байдена планує запросити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після суботньої атаки бойовиків ХАМАС та України, яка бореться з російським вторгненням уже 20 місяців.

Деякі республіканці заявили, що чинитимуть опір спробам пов'язати допомогу Ізраїлю за допомогою України. Будь-який захід з фінансування має бути схвалений Сенатом США та Палатою представників.

За даними іншого джерела, новий план фінансування Байдена також включатиме виділення коштів для Тайваню та охорони південного кордону США.

Допомога Україні від США

Раніше The Telegraph писав, що Байден має намір просити у Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у розмірі 100 млрд доларів. Його має вистачити приблизно на 2 роки.

Згодом стало відомо, що сенатори США від обох партійхочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів.

Попри це Конгрес США нещодавно не став вносити нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет – питання планують обговорити окремо. Пентагон уже попередив Конгрес про можливі проблеми постачання зброї Україні, а Байден, за інформацією ЗМІ, шукає альтернативних шляхів фінансування допомоги Україні.