Байден подякував Німеччині за допомогу з обміном з РФ. Берлін каже, це було "нелегко"
Президент США Джо Байден подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу "значні поступки" щодо обміну ув’язненими між Росією та Заходом. У німецькому уряді заявили, що рішення звільнити довічно засудженого кілера з ФСБ Вадима Красікова далося Берліну нелегко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Байден заявив, що обмін ув’язнених між Росією та Заходом вимагав "значних поступок" з боку Німеччини, за які він вдячний канцлеру Олафу Шольцу.
"Вимоги, які вони (Росія - ред.) висували до мене, вимагали від мене отримати значні поступки з боку Німеччини. Вони (Німеччина - ред.) спочатку вирішили, що не можуть піти на них через людину, про яку йдеться (Вадима Красікова - ред.), - сказав Байден.
Однак, за його словами, врешті-решт всі погодилися, зокрема окрім Німеччини, ще Польща, Словенія та Туреччина.
Президент США також зазначив, що Німеччина не просила нічого в обмін на співпрацю.
"Такі угоди супроводжуються жорсткими вимогами. І гарантій ніколи немає. Але для мене немає нічого важливішого, ніж захист американців удома та за кордоном", -наголосив Байден.
Тим часом речник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що рішення видати Росії засудженого до довічного ув'язнення за вбивство Вадима Красікова далося Берліну нелегко.
"Федеральний уряд прийняв це рішення нелегко. Зацікавленість держави у виконанні тюремного покарання засудженого злочинця була нівельована свободою, фізичним благополуччям і, в деяких випадках, зрештою життям невинних людей, ув’язнених у Росії, і тих, хто незаконно ув’язнений з політичних мотивів", - зазначив він.
Обмін ув'язненими між РФ та Заходом
Сьогодні, 1 серпня, відбувся масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною.
Як відомо, обмін було проведено за допомоги Туреччини в Анкарі. Загалом обміняли 26 осіб, які перебували у в'язницях 7 різних країн - США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.
У рамках операції 10 заручників, у тому числі 2 дітей, були передані Росії, 13 заручників - Німеччині та 3 заручники - США.
У списку отриманих Росією ув'язнених є, зокрема, кілер з ФСБ Вадим "Соколов" Красіков, який у 2019-му вбив чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі на території Німеччини та був довічно ув'язнений.
При цьому, як повідомляють ЗМІ, німецькі слідчі незадоволені звільненням Красікова під час обміну.
Детальніше про обмін ув'язненими між РФ та Заходом - в матеріалі РБК-Україна.
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