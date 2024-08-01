Байден подякував Німеччині за допомогу з обміном з РФ. Берлін каже, це було "нелегко"

Президент США Джо Байден подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу "значні поступки" щодо обміну ув’язненими між Росією та Заходом. У німецькому уряді заявили, що рішення звільнити довічно засудженого кілера з ФСБ Вадима Красікова далося Берліну нелегко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Байден заявив, що обмін ув’язнених між Росією та Заходом вимагав "значних поступок" з боку Німеччини, за які він вдячний канцлеру Олафу Шольцу.

"Вимоги, які вони (Росія - ред.) висували до мене, вимагали від мене отримати значні поступки з боку Німеччини. Вони (Німеччина - ред.) спочатку вирішили, що не можуть піти на них через людину, про яку йдеться (Вадима Красікова - ред.), - сказав Байден.

Однак, за його словами, врешті-решт всі погодилися, зокрема окрім Німеччини, ще Польща, Словенія та Туреччина.

Президент США також зазначив, що Німеччина не просила нічого в обмін на співпрацю.

"Такі угоди супроводжуються жорсткими вимогами. І гарантій ніколи немає. Але для мене немає нічого важливішого, ніж захист американців удома та за кордоном", -наголосив Байден.

Тим часом речник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що рішення видати Росії засудженого до довічного ув'язнення за вбивство Вадима Красікова далося Берліну нелегко.

"Федеральний уряд прийняв це рішення нелегко. Зацікавленість держави у виконанні тюремного покарання засудженого злочинця була нівельована свободою, фізичним благополуччям і, в деяких випадках, зрештою життям невинних людей, ув’язнених у Росії, і тих, хто незаконно ув’язнений з політичних мотивів", - зазначив він.