Було 26 людей з 7 країн. У Туреччині розкрили деталі обміну ув'язненими між РФ та Заходом

Туреччина допомогла організувати один з наймасштабніших обмінів ув'язненими між Росією, Німеччиною та Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Зазначається, що обмін було проведено в Анкарі. Обміняно загалом 26 осіб, які перебували у в'язницях 7 різних країн - США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

Ув'язнені були доставлені до Туреччини сімома літаками: 2 з США і по одному з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Словенії та Росії.

Відомо, що в рамках операції 10 заручників, у тому числі 2 дітей, були передані Росії, 13 заручників - Німеччині та 3 заручники - США.

Турецька розвідка розповіла, що було проведено перемовини між громадянами США, Німеччини, Польщі, Норвегії, Словенії, Росії та Білорусі, а також громадянами західних країн, ув'язненими в Білорусі та Росії. Від початку і до кінця переговорів Массачусетський технологічний інститут успішно здійснював посередницьку діяльність.

Серед тих, кого було обміняно - ув'язнені в РФ репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович і морський піхотинець США Пол Вілан, ув'язнений в Білорусі громадянин Німеччини, найманець Ріко Крігер, ув'язнений в Білорусі, російський дисидент Ілля Яшин і співробітник ФСБ Вадим Красіков, ув'язнені в Німеччині.

Обмін ув'язненими між Росією та Заходом

У четвер, 1 серпня, низка ЗМІ почала повідомляти про те, що відбудеться масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною.

Згодом стало відомо, що до списку обміну увійшли 24 людини, але пізніше CBS News видалило інформацію щодо кількості ув'язнених у списку обміну, а також згадування про Красікова. Але The Insider дізнався кого отримала та віддала Росія по обміну з США та Німеччиною.

Детальніше про обмін - в матеріалі РБК-Україна "Найбільший з холодної війни. Захід та РФ готують обмін ув'язненими: що відомо".

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