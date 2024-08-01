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Німецькі слідчі незадоволені звільненням кілера з ФСБ Красікова, - Bild

Німеччина, Четвер 01 серпня 2024 18:42
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Німецькі слідчі незадоволені звільненням кілера з ФСБ Красікова, - Bild Фото: німецькі слідчі незадоволені звільненням кілера з ФСБ Красікова (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німецькі слідчі незадоволені звільненням кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За інформацією BILD, слідчі незадоволені звільненням Красікова, який відбував ув'язнення за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі на території Німеччини.

Зазначається, що після інтенсивного розслідування щодо агента російських спецслужб його несподівано випустили на волю, попри вирок до довічного ув'язнення.

Як повідомляє видання, у відомстві федерального генерального прокурора панує розчарування: серед високопоставлених слідчих Німеччини "мало розуміння", а те, що сталося, вважається надмірною поступливістю по відношенню до російського диктатора Володимира Путіна.

Обмін ув'язненими між РФ та Заходом

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, західні ЗМІ повідомляли масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною.

Пізніше стало відомо, що обмін було проведено за допомоги Туреччини в Анкарі. Загалом обміняли 26 осіб, які перебували у в'язницях 7 різних країн - США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

У рамках операції 10 заручників, у тому числі 2 дітей, були передані Росії, 13 заручників - Німеччині та 3 заручники - США.

У списку отриманих Росією ув'язнених є, зокрема, кілер з ФСБ Вадим "Соколов" Красіков, який у 2019-му вбив чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі на території Німеччини та був довічно ув'язнений.

Детальніше про обмін ув'язненими між РФ та Заходом - в матеріалі РБК-Україна.

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