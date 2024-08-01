Байден поблагодарил Германию за помощь с обменом с РФ. Берлин говорит, это было "нелегко"
Президент США Джо Байден поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца "значительные уступки" по обмену заключенными между Россией и Западом. В немецком правительстве заявили, что решение освободить пожизненно осужденного киллера из ФСБ Вадима Красикова далось Берлину нелегко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Байден заявил, что обмен заключенных между Россией и Западом требовал "значительных уступок" со стороны Германии, за которые он благодарен канцлеру Олафу Шольцу.
"Требования, которые они (Россия - ред.) выдвигали ко мне, требовали от меня получить значительные уступки со стороны Германии. Они (Германия - ред.) сначала решили, что не могут пойти на них из-за человека, о котором идет речь (Вадима Красикова - ред.), - сказал Байден.
Однако, по его словам, все согласились, в частности, кроме Германии, еще Польша, Словения и Турция.
Президент США также отметил, что Германия ничего не просила в обмен на сотрудничество.
"Такие соглашения сопровождаются жесткими требованиями. И гарантий никогда нет. Но для меня нет ничего важнее защиты американцев дома и за границей", - подчеркнул Байден.
Тем временем спикер правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что решение выдать России приговоренного к пожизненному заключению за убийство Вадима Красикова далось Берлину нелегко.
"Федеральное правительство приняло это решение нелегко. Заинтересованность государства в исполнении тюремного наказания осужденного преступника была нивелирована свободой, физическим благополучием и, в некоторых случаях, в конечном счете жизнью невинных людей, заключенных в России, и тех, кто незаконно заключен по политическим мотивам" ", - отметил он.
Обмен заключенными между РФ и Западом
Сегодня, 1 августа, прошел масштабный обмен заключенными между Россией, США и Германией.
Как известно, обмен был произведен с помощью Турции в Анкаре. Всего обменяли 26 человек, находившихся в тюрьмах 7 разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
В рамках операции 10 заложников, в том числе 2 детей, были переданы России, 13 заложников - Германии и 3 заложника - США.
В списке полученных Россией заключенных, в частности, киллер из ФСБ Вадим "Соколов" Красиков, который в 2019-м убил чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на территории Германии и был пожизненно заключен.
При этом, как сообщают СМИ, немецкие следователи недовольны освобождением Красикова во время обмена.
Подробнее об обмене заключенными между РФ и Западом - в материале РБК-Украина.
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