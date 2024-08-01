Найбільший з холодної війни. Захід та РФ готують обмін ув'язненими: що відомо

Росія, Білорусь та декілька країн Заходу, ймовірно, готують великий обмін ув'язненими. Це може бути найбільший обмін з часів холодної війни.

Що відомо про можливий обмін між РФ та Заходом - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

Підготовка до обміну

Днями у західних ЗМІ з'явилася інформація про можливий великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та США, Німеччиною, Словенією і Британією з іншого боку.

За повідомлення західних і російських ЗМІ, підготовка до обміну йде вже декілька днів. Очікується, що обмін може статися у "найближчі години". Про це свідчить і те, що деякі відомі політичні в'язні "зникли" з російських колоній. Американські видання також повідомляють, що з в'язниць були звільнені деякі засуджені росіяни.

У мережі повідомляють, що щонайменше шість спеціальних російських урядових літаків прилетіли до регіонів, де розташовані їхні в'язниці. Так, зафіксовано, що у Калінінград вилетів літак Ан-148. Ці літаки неодноразово використовувалися при обмінах. Зокрема, при обміні росіянина Віктора Бута на американську баскетболістку Бріттні Грайнер.

Ан-148 з бортовим номером RA-61727 вилетів з московського аеропорту "Внуково" зранку 1 серпня.

Кого можуть обміняти

Російські ЗМІ пишуть, що в рамках обміну Росія може звільнити від 20 до 30 політичних в'язнів та журналістів. Якщо це станеться, то цей обмін буде найбільшим з часів холодної війни.

За даними ЗМІ, до списку на обмін входять люди, пов'язані з Олексієм Навальним, росіяни, які засуджені за критику війни в Україні, а також громадяни США.

Серед них політики Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин, а також кореспондент The Wall Street Journal Еван Гершкович. Також є інформація, що буде звільнений журналіст Іван Сафронов, правозахисник Олег Орлов, Даніїл Крінарі, якого засудили за таємну співпрацю з іноземними урядами, і колишній морський піхотинець США Пол Вілан.

Фото: журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович (Getty Images)

За даними Reuters, обміняти можуть громадянина Німеччини та Росії Кевіна Ліка, засудженого за державну зраду, опозиційних активісток Лілію Чанишеву та Ксенію Фадєєву та антивоєнного художника Сашу Скочиленка.

Крім того, Білорусь може передати Німеччині Ріко Крігера, якого там нещодавно засудили до страти. Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко нещодавно "помилував" німця, якого звинувачують у нібито тероризмі.

З іншого боку США можуть передати Росії ув'язнених:

Олександра Винника, засудженого за участь в управлінні біржею криптовалют BTC-e;

Максима Марченка, якого звинувачують у незаконній закупівлі американської мікроелектроніки подвійного та військового призначення;

Вадима Конощенка, якого звинувачують у незаконній закупівлі електроніки для російської "оборонки";

Владислава Клюшина, засудженого за інсайдерську торгівлю цінними паперами на основі викраденої та непублічної інформації.

Як пишуть ЗМІ, вони зникли з бази даних ув'язнених Федерального бюро в'язниць США.

Reuters припускає, що в обміні можуть фігурувати також ще щонайменше двоє громадян Росії - Володимир Дунаєв та Роман Селезньов, які були засуджені за серйозні кіберзлочини.

Крім того, до Росії можуть повернутися два шпигуни, засуджені у Словенії. Вчора, 31 липня, окружний суд Любляни оголосив вирок Артему та Анні Дульцевим, яких затримали наприкінці 2022 року й звинуватили у шпигунстві на користь Росії. Суд постановив депортувати пару з країни.

Історія обмінів між РФ та Заходом

Один з першим обмінів відбувся у 1962 році. Тоді ще Радянський Союз віддав США льотчика Френсіса Пауерса, а Вашингтон Москві - шпигуна Рудольфа Абеля.

Також Росія та Захід щонайменше чотири рази проводила обмін засудженими шпигунами на мосту Глінікер-брюкке у Німеччині. У 1985 році там відбувся один з найбільших обмінів - 23 заарештовані агенти ЦРУ на чотирьох радянських розвідників.

Один з найбільших та найвідоміших обмінів з часів холодної війни відбувся в аеропорту Відня у 2010 році. Тоді США передали Росії десятьох розвідників, а Москва обміняла їх на чотирьох росіян, які були засуджені за співпрацю з західними спецслужбами.

Обміни між Росією за Заходом також проходили у 2015, 2018 та 2019 роках.

У грудні 2022 року відбувся ще один відомий обмін, це сталося в аеропорту Абу-Дабі. Росіянина Віктора Бута, якого у США засудили на 25 років в'язниці за контрабанду зброї і підтримку тероризму, обміняли на американську баскетболістку Бріттні Грайнер. Її засудили у Росії на дев'ять років в'язниці за нібито зберігання наркотиків.

Фото: американська баскетболістка Бріттні Грайнер (Getty Images)

У квітні того ж року відбувся ще один обмін - американського студента Тревора Ріда на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Reuters, The Moscow Times, "Фонтанка", Wikipedia, Fox News, N1.