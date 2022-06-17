Байден підтвердив зникнення американців на війні та закликав не їздити в Україну
Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Президент США Джо Байден підтвердив зникнення трьох американських військових, що воювали на боці Збройних сил України у війні проти Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Байден заявив у п'ятницю, що його проінформували щодо зниклих американських громадян.
"Мене проінформували. Ми не знаємо, де вони, але я хочу повторити: американцям зараз не варто їхати в Україну. Скажу ще раз: американці не повинні їхати в Україну зараз", - сказав він.
Нагадаємо, два американця, що воювали на боці України, зникли під час бойових дій в Харківській області. Вони могли потрапити у російський полон.
Пізніше Держдеп повідомив про третього зниклого американця на війні.