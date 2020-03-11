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Байден побеждает на праймериз в 4 штатах

Новости » Политика     11.03.2020 - 08:53
Байден побеждает на праймериз в 4 штатах
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

В Вашингтоне кандидаты получают одинаковое количество голосов

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки и кандидат в президенты Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в 4 штатах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По предварительным результатам голосования, Байден опережает своего конкурента Берни Сандерса в штатах Миссисипи (81%), Миссури (68%), Мичиган (53%) и Айдахо (49%). Неизвестным остается результат в Вашингтоне, где кандидаты пока набирают одинаковое количество голосов.

Сандерс побеждает на внутрипартийном голосовании в Северной Дакоте.

Байден побеждает на праймериз в 4 штатах

Напомним, 29 февраля Байден впервые одержал победу на праймериз демократов. С результатом в 49% бывший вице-президент США опередил своего основного конкурента Сандерса, которого поддержали 20% демократов. После этих праймериз некоторые кандидаты в президенты от демократов объявили о выходе из гонки.

Также РБК-Украина писало, что сенатор-демократ из Калифорнии Камала Харрис сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу Байдена. Сенатор заявила, что сделает все возможное для того, чтобы помочь Байдену стать следующим президентом США.

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