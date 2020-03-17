ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Байден побеждает в праймериз в штате Вашингтон

Новости » Политика     17.03.2020 - 03:29
Байден побеждает в праймериз в штате Вашингтон
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден получает 38% избирателей, а его соперник Сандерс - 36%

Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Вашингтон. Как передает РБК-Украина, об этом пишет газета The New York Times.

Праймериз в этом штате состоялись 10 марта. Обработка бюллетеней в штате еще продолжается, однако по предварительным оценкам, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 36%.

По итогам первичных выборов от демократов в штате будут распределены голоса 89 делегатов.

Напомним, 11 марта РБК-Украина сообщало, что кандидат в президенты США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в 4 штатах.

Отметим, что проведение первичных выборов в американском штате Джорджия пришлось перенести почти на 2 месяца из-за опасности распространения коронавируса.

В субботу, 14 марта, губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, после того как были выявлены 66 случаев коронавируса и одна смерть от COVID-19. В связи с этим проведение праймериз в штате было перенесено с 24 марта на 19 мая.

В США из-за коронавируса перенесли праймериз в Джорджии Байден впервые победил на праймериз демократов в США
Новости Украины Джозеф Байденпраймериз в сшаВыборы в США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь