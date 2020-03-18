Байден перемагає на праймеріз у Флориді та Іллінойсі

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

За попередніми даними, Байден вдвічі випереджає свого суперника Берні Сандерса

Колишній віце-президент Джо Байден лідирує на попередніх виборах (праймеріз) в штатах Флорида та Іллінойс. Про це свідчать дані The Wall Street Journal.

У Флориді за підсумками обробки 94,4% голосів він зібрав 61,7% голосів делегатів, тоді як його суперник від демократів, сенатор зі штату Вермонт Берні Сандерс набрав лише 22,8%.

В Іллінойсі поки відомі результати 42,5% голосів, але і там Байден майже вдвічі випереджає Сандерса за показниками - 58,2% проти 37,1% голосів.

Як пише Assosiated Press, в штаті Огайо виборчі дільниці були закриті на тлі ситуації з коронавірусом, а праймерыз там вирішили відкласти до червня.

Нагадаємо, Байден отримав перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів у штаті Вашингтон, які відбулися 10 березня. Обробка бюлетенів в штаті ще триває, проте, за попередніми оцінками, Байден отримує близько 38% голосів виборців, а сенатор від Вермонта Берні Сандерс - приблизно 36%.

РБК-Украина11 березня повідомляло, що кандидат у президенти США Джо Байден перемагає на праймеріз Демократичної партії в 4 штатах.

Зазначимо, що проведення первинних виборів в американському штаті Джорджія довелося перенести майже на 2 місяці через небезпеку розповсюдження коронавіруса.