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Байден планує попросити Конгрес надати "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю

Середа 18 жовтня 2023 17:29
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Байден планує попросити Конгрес надати "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден збирається звернутися до Конгресу з проханням про надання "безпрецедентного" пакета підтримки для оборони Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена під час візиту до Ізраїля, яку цитує репортер WSJ Кен Томас.

"Пізніше цього тижня я збираюся попросити Конгрес США надати безпрецедентний пакет підтримки для оборони Ізраїлю", - сказав він.

Байден також зазначив, що Штати збираються зберегти ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол" "повністю забезпеченою".

Окрім того, президент США оголосив про виділення 100 млн доларів допомоги палестинцям у Газі та на Західному березі річки Йордан.

"Ви не живете за правилами терористів. Ви живете за правилами закону", - сказав Байден.

Візит Байдена до Ізраїлю

Зазначимо, що Байден здійснює візит Ізраїлю на тлі зростаючого занепокоєння навколо конфлікту - не в останню чергу через удар по лікарні в Секторі Гази, в результаті якого, за офіційними даними, загинуло щонайменше 500 палестинців.

При цьому Байден впевнений, що удар по лікарні завдав не Ізраїль.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Ізраїль запросив у США надзвичайну військову допомогу на 10 млрд доларів.

При цьому виникли побоювання, що через підтримку Ізраїлю може скоротитися допомога Україні. Втім Байден заявив, що США - наймогутніша нація в історії світу і має можливості і зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

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