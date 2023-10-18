ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден планирует попросить Конгресс предоставить "беспрецедентный" пакет поддержки Израилю

Среда 18 октября 2023 17:29
UA EN RU
Байден планирует попросить Конгресс предоставить "беспрецедентный" пакет поддержки Израилю Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден намерен обратиться в Конгресс с просьбой о предоставлении "беспрецедентного" пакета поддержки для обороны Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена во время визита в Израиль, которое цитирует репортер WSJ Кен Томас.

"Позже на этой неделе я собираюсь попросить Конгресс США предоставить беспрецедентный пакет поддержки для обороны Израиля", - сказал он.

Байден также отметил, что Штаты собираются сохранить израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол" "полностью обеспеченной".

Кроме того, президент США объявил о выделении 100 млн долларов помощи палестинцам в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

"Вы не живете по правилам террористов. Вы живете по правилам закона", - сказал Байден.

Визит Байдена в Израиль

Отметим, что Байден совершает визит Израиля на фоне растущего беспокойства вокруг конфликта - не в последнюю очередь из-за удара по больнице в Секторе Газы, в результате которого, по официальным данным, погибли по меньшей мере 500 палестинцев.

При этом Байден уверен, что удар по больнице нанес не Израиль.

Напомним, что по данным СМИ, Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на 10 млрд долларов.

При этом возникли опасения, что из-за поддержки Израиля может сократиться помощь Украине. Впрочем, Байден заявил, что США - самая могущественная нация в истории мира и имеет возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки Израиль
NEWS
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ