У Газі обстріляли лікарню. ЦАХАЛ заявив про ракетний удар "Ісламського джихаду"

В Секторі Гази заявили про обстріл лікарні - місцева влада заявляла про півтисячі жертв. Армія оборони Ізраїлю заявила, що удар стався через невдалий запуск ракети "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

В ЦАХАЛ заявили, що "аналіз оперативних систем вкезує на те, що в Секторі Гази терористи випустили ракетний шквал який пройшов у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі під час удару".

"Розвідувальні дані з багатьох джерел, які ми маємо в руках, вказують на те, що "Ісламський джихад" відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі", - додає ЦАХАЛ.

До цього Al Jazeera заявляли, що нібито ізраїльська ракета зруйнувала будівлю місцевої лікарні, через що є щонайменше 500 жертв.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Наразі відомо вже про 11 українців, які загинули під час масованого нападу терористів.

Також The New York Times повідомляло, що Ізраїль звернувся до США з проханням про надання надзвичайної допомоги на суму 10 млрд доларів.

Сьогодні стало відомо, що ЦАХАЛ завдав нових ударів по штаб-квартирі терористів ХАМАСу в Секторі Газа та банку, через який фінансувалася їхня діяльність. Також убито бойовиків, які мали намір закласти вибухівку на території Ізраїлю.

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