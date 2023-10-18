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Байден заявив, що удар по лікарні в Газі завдав не Ізраїль

Тель-Авів, Середа 18 жовтня 2023 12:21
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Байден заявив, що удар по лікарні в Газі завдав не Ізраїль Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден вважає, що удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Секторі Газа завдав не Ізраїль. За його словами, це зробила "інша команда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Після прибуття до Тель-Авіва Байден дав спільну пресконференцію з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Американський президент заявив, що "глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі".

"Судячи з того, що я бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви. Але є багато людей, які не впевнені, тому нам доведеться подолати багато речей", - сказав Байден.

Нетаньяху своєю чергою назвав візит Байдена в Ізраїль "глибоко зворушливим". А Байден пообіцяв, що США подбають про те, щоб Ізраїль мав те, що потрібно для захисту.

Що відомо про удар по лікарні

Нагадаємо, ввечері 17 жовтня ХАМАС заявив, що Ізраїль вдарив по лікарні "Аль-Ахлі" у Секторі Газа. Бойовики стверджували про нібито 500 загиблих та сотні поранених цивільних, які перебували у шпиталі.

Ізраїль своєю чергою відкинув звинувачення та запевнив, що не причетний до удару по цивільній лікарні. ЦАХАЛ стверджує, що вибух стався через невдалий запуск ракети "Ісламського джихаду".

Сьогодні речник ЦАХАЛу заявив, що прямого удару по лікарні у Газі не було. За його словами, була "осічка" ракети "Ісламського джихаду", яка впала не на лікарню, а на автостоянку поблизу.

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ХАМАС Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Ізраїль Сектор Газа
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