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Байден подтвердил согласие на обучение украинских пилотов на F-16

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Воскресенье 21 мая 2023 13:19
Байден подтвердил согласие на обучение украинских пилотов на F-16 Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Офис президента)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским президент США Джо Байден подтвердил согласие на обучение наших пилотов на истребителях F-16.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Белого дома во время пресс-конференции на саммите G7.

"Я сказал Зеленскому, что будет начато обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Чтобы Украина могла себя защитить", - заявил президент США.

Как отметил Байден, во время переговоров с президентом Украины, он получил "твердое заверение" в том, что F-16 не будут использоваться для вторжения на территорию России.

По словам президента, истребители могут быть использованы "где бы ни находились российские войска в Украине и в этом регионе"

F-16 для Украины

После заявлений премьера Британии Риши Сунака и его нидерландского коллеги Марка Рютте о работе над созданием коалиции истребителей для Украины, ряд стран подтвердили свою возможность присоединиться к инициативе.

Некоторое время США блокировали начало учений, однако во время саммита G7 Джо Байден все же заявил о поддержке совместных усилий союзников и партнеров по подготовке военных на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

РБК-Украина писало о том, зачем нашим военным истребители и почему союзники не спешат их передавать. В частности генерал-лейтенант Николай Олещук описал все возможности F-16.

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