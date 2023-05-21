Байден подтвердил согласие на обучение украинских пилотов на F-16
В ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским президент США Джо Байден подтвердил согласие на обучение наших пилотов на истребителях F-16.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Белого дома во время пресс-конференции на саммите G7.
"Я сказал Зеленскому, что будет начато обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Чтобы Украина могла себя защитить", - заявил президент США.
Как отметил Байден, во время переговоров с президентом Украины, он получил "твердое заверение" в том, что F-16 не будут использоваться для вторжения на территорию России.
По словам президента, истребители могут быть использованы "где бы ни находились российские войска в Украине и в этом регионе"
F-16 для Украины
После заявлений премьера Британии Риши Сунака и его нидерландского коллеги Марка Рютте о работе над созданием коалиции истребителей для Украины, ряд стран подтвердили свою возможность присоединиться к инициативе.
Некоторое время США блокировали начало учений, однако во время саммита G7 Джо Байден все же заявил о поддержке совместных усилий союзников и партнеров по подготовке военных на истребителях четвертого поколения, включая F-16.
РБК-Украина писало о том, зачем нашим военным истребители и почему союзники не спешат их передавать. В частности генерал-лейтенант Николай Олещук описал все возможности F-16.
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