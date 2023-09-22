Байден під час зустрічі з Зеленським пообіцяв і надалі підтримувати Україну

Президент США Джо Байден під час зустрічі з український лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні 21 вересня пообіцяв і надалі підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Лідер Сполучених Штатів Америки зазначив, що український народ продемонстрував величезну хоробрість, яка надихнула світ.

"Разом із нашими партнерами та нашими союзниками американський народ має намір подбати про те, щоб ми зробили все можливе, щоб світ підтримував вас", - заявив Байден.

Зустріч Зеленського і Байдена

В рамках своєї робочої поїздки до США президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Вашингтона. Він зустрівся у Білому домі з американським лідером Джо Байденом.

В Овальному кабінеті Зеленський сказав Байдену, що з нетерпінням чекає їх продуктивної розмови з "особливим акцентом на протиповітряну оборону".

Новий пакет допомоги Україні від США

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден 21 вересня офіційно оголосить про новий пакет військової допомоги Україні.

"Більше можливостей для ППО та артилерії", - зазначили в Пентагоні.

Візит Зеленського до США

Свою поїздку до США президент України почав із Нью-Йорку. Він спочатку відвідав українських військових у клініці, де проходять лікування та реабілітацію поранені.

Також Зеленський вперше з початку повномасштабної війни виступив особисто на Генеральній Асамблеї ООН, взяв участь у Саміті цілей сталого розвитку та виступив на Раді Безпеки ООН. Крім того, мав низку двосторонніх зустрічей.