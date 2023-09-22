Байден во время встречи с Зеленским пообещал и дальше поддерживать Украину
Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 сентября пообещал и дальше поддерживать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Лидер Соединенных Штатов Америки отметил, что украинский народ продемонстрировал огромную храбрость, вдохновившую мир.
"Вместе с нашими партнерами и нашими союзниками американский народ намерен позаботиться о том, чтобы мы сделали все возможное, чтобы мир вас поддерживал", - заявил Байден.
Встреча Зеленского и Байдена
В рамках своей рабочей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Вашингтон. Он встретился в Белом доме с американским лидером Джо Байденом.
В Овальном кабинете Зеленский сказал Байдену, что с нетерпением ждет их продуктивного разговора с "особым акцентом на противовоздушную оборону".
Новый пакет помощи Украине от США
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден 21 сентября официально объявит о новом пакете военной помощи Украине.
"Больше возможностей для ПВО и артиллерии", – отметили в Пентагоне.
Визит Зеленского в США
Свою поездку в США президент Украины начал с Нью-Йорка. Он сначала посетил украинских военных в клинике, где проходят лечение и реабилитацию раненых.
Также Зеленский впервые с начала полномасштабной войны выступил лично на Генеральной Ассамблее ООН, принял участие в Саммите целей устойчивого развития и выступил в Совете Безопасности ООН. Кроме того, у него был ряд двусторонних встреч.
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