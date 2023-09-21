У Байдена офіційно анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки Fox Жакі Хайнріх у Twitter.

"Сьогодні президент США оголосить про постачання зброї та обладнання, які допоможуть Україні зберегти темп контрнаступу. Це включає додаткові боєприпаси для систем HIMARS, що поставляються США, протитанкові засоби, артилерію, боєприпаси і більше касетних снарядів DPICM", - заявив він.

За словами Саллівана, перш за все, Байден хоче використати сьогоднішній день для того, щоб підтвердити свою прихильність, прихильність адміністрації, прихильність країни продовжувати лідирувати у світі в підтримці України доти, доки це буде потрібно.

Водночас у Пентагоні заявили, що оголосять сьогодні про новий пакет заходів безпеки для України.

"Більше можливостей для ППО та артилерії", - заявив речник Міністерства оборони США.

Допомога Україні від США

США є основним союзником України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вашингтон виділив уже десятки пакетів військової допомоги нашій країні.

Зокрема, українським військовим передавали зенітні ракетні комплекси Patriot, артилерію, реактивні системи залпового вогню HIMARS, бойові машини піхоти Bradley, різні безпілотники тощо.

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