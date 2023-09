Зеленський зустрівся з Байденом: перші подробиці

Зеленський для зустрічі з американським лідером прибув до Білого дому. Там вони проведуть переговори.

Перед будівлею Білого дому Байден разом зі своєю дружиною Джилл зустрів Володимира та Олену Зеленських. Після чого вони потиснули один одному руки, зробили кілька спільних фотографій і попрямували в президентську резиденцію.

Перші заяви

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський сказав Байдену, що з нетерпінням чекає їх продуктивної розмови з "особливим акцентом на протиповітряну оборону".

Також президент України прокоментував ситуацію навколо українського зерна.

На запитання журналіста стосовно того, чи не боїться він, що через суперечку щодо експорту зерна Україна може втратити Польщу, як партнера, Зеленський зазначив: "Я вдячний польському народу, польському суспільству. Ось і все".

Окрім того, в Овальному кабінеті з Байденом Зеленський заявив, що він і перша леді України вшанували жертв 9-11 в Пентагоні.

Він подякував США за допомогу в боротьбі з "російським терором", а також Польщі за підтримку.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky meets with US President Joe Biden at the White House in Washington pic.twitter.com/28RHtDOqQJ