Зеленський зустрівся з Байденом: перші подробиці

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: трансляція USA Today, Twitter журналістки Bloomberg Дженніфер Джейкобс, журналіста WSJ Кена Томаса та журналіста Польського радіо Марека Валькускі.

Що відомо про перші деталі зустрічі Зеленського і Байдена - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зеленський для зустрічі з американським лідером прибув до Білого дому. Там вони проведуть переговори.

Перед будівлею Білого дому Байден разом зі своєю дружиною Джилл зустрів Володимира та Олену Зеленських. Після чого вони потиснули один одному руки, зробили кілька спільних фотографій і попрямували в президентську резиденцію.

Перші заяви

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський сказав Байдену, що з нетерпінням чекає їх продуктивної розмови з "особливим акцентом на протиповітряну оборону".

Також президент України прокоментував ситуацію навколо українського зерна.

На запитання журналіста стосовно того, чи не боїться він, що через суперечку щодо експорту зерна Україна може втратити Польщу, як партнера, Зеленський зазначив: "Я вдячний польському народу, польському суспільству. Ось і все".

Окрім того, в Овальному кабінеті з Байденом Зеленський заявив, що він і перша леді України вшанували жертв 9-11 в Пентагоні.

Він подякував США за допомогу в боротьбі з "російським терором", а також Польщі за підтримку.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky meets with US President Joe Biden at the White House in Washington pic.twitter.com/28RHtDOqQJ — AFP News Agency (@AFP) September 21, 2023

Очікується, що після переговорів на спільній пресконференції Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть додаткові боєприпаси для систем HIMARS, протитанкові засоби, артилерія, боєприпаси та більше касетних снарядів DPICM.

Очікування від переговорів Байдена і Зеленського

Як повідомлялося, президент США Джо Байден прийме українського колегу Володимира Зеленського у Білому домі. Сторони мають обговорити широкий спектр питань від гарантій безпеки, військової допомоги до фінансової підтримки України.

Також у Білому домі заявили, що Байден хоче особисто почути від Зеленського особисту оцінку щодо розвитку подій на фронті та прогрес контрнаступу ЗСУ.

Зауважимо, що це вже третя зустріч лідерів США та України за 2023 рік. Перед цим лідери зустрічалися на полях саміту НАТО у Вільнюсі, що відбувся в липні.

Також ЗМІ дізналися, що Байден має оголосити новий пакет військової допомоги Україні від США на суму 325 мільйонів доларів у день зустрічі із Зеленським.

Очікується, що пакет включатиме другий транш касетних боєприпасів для 155-міліметрової гаубиці, а також нові види озброєнь. При цьому в Reuters писало, що далекобійні ракети ATACMS до списку не увійдуть.

Детальніше про те, якими є очікування від зустрічі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський прибув у Вашингтон

В рамках своєї робочої поїздки до США президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Вашингтона.

Як анонсувалося, Зеленський планує відвідає Капітолійський пагорб, щоб зустрітися із законодавцями США. Після цього матиме зустріч із Байденом.

Сам президент у мережі писав про важливі переговори у Вашингтоні. За його словами, серед топових питань - це ППО для України.

Також у Вашингтоні у Зеленського також заплановані переговори з лідерами палат і партій Конгресу та з військовим керівництвом. Окрім того, глава держави зустрінеться з американським бізнесом, журналістами та громадою.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що свій візит до США президент України почав із візиту до Нью-Йорку. Він спочатку відвідав українських військових у клініці, де проходять лікування та реабілітацію поранені.

Також Зеленський вперше з початку повномасштабної війни виступив особисто на Генеральній Асамблеї ООН, взяв участь у Саміті цілей сталого розвитку та також виступив на Раді Безпеки ООН. Крім того, мав низку двосторонніх зустрічей.

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