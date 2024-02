Байден перемагає на праймеріз у Південій Кароліні

Станом на 3:30 за Києвом, Байден набирає 96,5% голосів виборців. На другому місці Маріан Вільямсон з 1,9%, а на третьому Дін Філліпс з 1,4%. Таким чином конкуренти чинного президента мають примарні шанси отримати хоча б 15% голосів у всьому штаті або 15% голосів у будь-якому окрузі Конгресу, що є порогом, необхідним для отримання делегатів.

Демократична партія вирішила провести перші праймеріз у штаті Південна Кароліна. 26% жителів штату становлять чорношкірі жителі, вони ж є значною частиною електоральної бази політсили.

Переможні результати невдовзі після закриття виборчих дільниць у штаті, дають Байдену перший набір делегатів, необхідних для висунення від Демократичної партії на з’їзді партії у серпні.

В оприлюдненій виборчим штабом Байдена заяві, він назвав свою перемогу на праймеріз важливим кроком у перемозі над Дональдом Трампом на президентських виборах у листопаді.

"Ставки на цих виборах не могли бути вищими. У країні діють екстремальні та небезпечні голоси на чолі з Дональдом Трампом, які мають намір розділити нашу націю та повернути нас назад. Ми не можемо цього допустити. За останні чотири роки ми пройшли довгий шлях – зараз Америка має найпотужнішу економіку у світі та має найнижчу інфляцію з усіх великих економік. Продовжуємо рухатися вперед. Давайте завершимо розпочате разом", - йдеться у заяві.

У короткому відеозверненні Байден подякував прихильникам за перемогу та закликав іти до перемоги у фінальних виборах у листопаді 2024 року.

South Carolina, thank you for everything. pic.twitter.com/AaPEHljet9