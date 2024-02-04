Байден перемагає на праймеріз у Південій Кароліні

Джо Байден упевнено перемагає конкурентів по Демократичній партії на праймеріз (первинних виборах) у штаті Південна Кароліна. Він назвав перемогу важливим кроком у перемозі над своїм конкурентом Дональдом Трампом на президентських виборах 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Станом на 3:30 за Києвом, Байден набирає 96,5% голосів виборців. На другому місці Маріан Вільямсон з 1,9%, а на третьому Дін Філліпс з 1,4%. Таким чином конкуренти чинного президента мають примарні шанси отримати хоча б 15% голосів у всьому штаті або 15% голосів у будь-якому окрузі Конгресу, що є порогом, необхідним для отримання делегатів.

Демократична партія вирішила провести перші праймеріз у штаті Південна Кароліна. 26% жителів штату становлять чорношкірі жителі, вони ж є значною частиною електоральної бази політсили.

Переможні результати невдовзі після закриття виборчих дільниць у штаті, дають Байдену перший набір делегатів, необхідних для висунення від Демократичної партії на з’їзді партії у серпні.

Знак перемоги над Трампом

В оприлюдненій виборчим штабом Байдена заяві, він назвав свою перемогу на праймеріз важливим кроком у перемозі над Дональдом Трампом на президентських виборах у листопаді.

"Ставки на цих виборах не могли бути вищими. У країні діють екстремальні та небезпечні голоси на чолі з Дональдом Трампом, які мають намір розділити нашу націю та повернути нас назад. Ми не можемо цього допустити. За останні чотири роки ми пройшли довгий шлях – зараз Америка має найпотужнішу економіку у світі та має найнижчу інфляцію з усіх великих економік. Продовжуємо рухатися вперед. Давайте завершимо розпочате разом", - йдеться у заяві.

У короткому відеозверненні Байден подякував прихильникам за перемогу та закликав іти до перемоги у фінальних виборах у листопаді 2024 року.

South Carolina, thank you for everything. pic.twitter.com/AaPEHljet9 — Joe Biden (@JoeBiden) February 4, 2024

У січні перемогу на праймериз Байдену віддали виборці штату Нью-Гемпшир, хоча він і не брав участі в кампанії.

Що таке праймериз?

Праймериз (англ. primaries - попередні) або передвибори - тип голосування, в якому єдиний кандидат від політичної партії. Переможець внутрішньопартійних виборів пізніше змагається з кандидатами від інших партій під час основних виборів.

Сенс внутрішньопартійних виборів полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не "відбирали" один в одного голоси на основних виборах, оскільки їхній електорат зазвичай близький за симпатіями.

У США перші внутрішньопартійні вибори були проведені в 1842 році. Першим штатом, який ухвалив закон про попереднє голосування, стала Флорида в 1901 році.

До 1936 року попередні голосування проводилися лише у дев'яти штатах. Згодом попередні голосування стали проводити в більшості штатів.

Під час підрахунку голосів використовуються різноманітні системи голосування і багатоступеневі схеми. В 11 штатах США проводяться не попереднє голосування, а партійні конференції або партійні референдуми - кокуси.

Президентські вибори у США

Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів може стати чинний американський лідер Джо Байден. Водночас кандидатом від республіканців має непогані шанси стати Дональд Трамп.

20 грудня 2023 року Верховний суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

Команда екс-президента подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже почали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території всієї країни.

Також наприкінці грудня ім'я Трампа вилучили з бюлетеня на праймеріз у штаті Мен.

Тим часом Джо Байден і Дональд Трамп здобули лідерство на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир.

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