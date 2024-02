Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

По состоянию на 3:30 по Киеву, Байден набирает 96,5% голосов избирателей. На втором месте Мариан Уильямсон с 1,9%, а на третьем Дин Филлипс с 1,4%. Таким образом конкуренты действующего президента имеют призрачные шансы получить хотя бы 15% голосов во всем штате или 15% голосов в любом округе Конгресса, что является порогом, необходимым для получения делегатов.

Демократическая партия решила провести первые праймериз в штате Южная Каролина. 26% жителей штата составляют чернокожие жители, они же являются значительной частью электоральной базы политсилы.

Победные результаты вскоре после закрытия избирательных участков в штате, дают Байдену первый набор делегатов, необходимых для выдвижения от Демократической партии на съезде партии в августе.

В обнародованном избирательным штабом Байдена заявлении, он назвал свою победу на праймериз важным шагом в победе над Дональдом Трампом на президентских выборах в ноябре.

"Ставки на этих выборах не могли быть выше. В стране действуют экстремальные и опасные голоса во главе с Дональдом Трампом, которые намерены разделить нашу нацию и повернуть нас назад. Мы не можем этого допустить. За последние четыре года мы прошли долгий путь - сейчас Америка имеет самую мощную экономику в мире и имеет самую низкую инфляцию из всех крупных экономик. Продолжаем двигаться вперед. Давайте завершим начатое вместе", - отмечается в заявлении.

В коротком видеообращении Байден поблагодарил сторонников за победу призвал идти до победы в финальных выборах в ноябре 2024 года.

