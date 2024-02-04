Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

Джо Байден уверенно побеждает конкурентов по Демократической партии на праймериз (первичных выборах) в штате Южная Каролина. Он назвал победу важным шагом в победе над своим конкурентом Дональдом Трампом на президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По состоянию на 3:30 по Киеву, Байден набирает 96,5% голосов избирателей. На втором месте Мариан Уильямсон с 1,9%, а на третьем Дин Филлипс с 1,4%. Таким образом конкуренты действующего президента имеют призрачные шансы получить хотя бы 15% голосов во всем штате или 15% голосов в любом округе Конгресса, что является порогом, необходимым для получения делегатов.

Демократическая партия решила провести первые праймериз в штате Южная Каролина. 26% жителей штата составляют чернокожие жители, они же являются значительной частью электоральной базы политсилы.

Победные результаты вскоре после закрытия избирательных участков в штате, дают Байдену первый набор делегатов, необходимых для выдвижения от Демократической партии на съезде партии в августе.

Знак победы над Трампом

В обнародованном избирательным штабом Байдена заявлении, он назвал свою победу на праймериз важным шагом в победе над Дональдом Трампом на президентских выборах в ноябре.

"Ставки на этих выборах не могли быть выше. В стране действуют экстремальные и опасные голоса во главе с Дональдом Трампом, которые намерены разделить нашу нацию и повернуть нас назад. Мы не можем этого допустить. За последние четыре года мы прошли долгий путь - сейчас Америка имеет самую мощную экономику в мире и имеет самую низкую инфляцию из всех крупных экономик. Продолжаем двигаться вперед. Давайте завершим начатое вместе", - отмечается в заявлении.

В коротком видеообращении Байден поблагодарил сторонников за победу призвал идти до победы в финальных выборах в ноябре 2024 года.

South Carolina, thank you for everything. pic.twitter.com/AaPEHljet9 — Joe Biden (@JoeBiden) February 4, 2024

В январе победу на праймериз Байдену отдали избиратели штата Нью-Гэмпшир, хотя он и не участвовал в кампании.

Что такое праймериз?

Праймериз (англ. primaries - предварительные) или предвыборы - тип голосования, в котором единственный кандидат от политической партии. Победитель внутрипартийных выборов позже соревнуется с кандидатами от других партий во время основных выборов.

Смысл внутрипартийных выборов заключается в том, чтобы кандидаты от одной партии не "отбирали" друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близок по симпатиям.

В США первые внутрипартийные выборы были проведены в 1842 году. Первым штатом, принявшим закон о предварительном голосовании, стала Флорида в 1901 году.

До 1936 года предварительные голосования проводились только в девяти штатах. Впоследствии предварительные голосования стали проводить в большинстве штатов.

При подсчете голосов используются разнообразные системы голосования и многоступенчатые схемы. В 11 штатах США проводятся не предварительное голосование, а партийные конференции или партийные референдумы - кокусы.

Президентские выборы в США

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. В то же время, кандидатом от республиканцев имеет неплохие шансы стать Дональд Трамп.

20 декабря Верховный суд Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправки. Она запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

Команда экс-президента подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже начали рассмотрение. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Также в конце декабря имя Трампа изъяли из бюллетеня на праймериз в штате Мэн.

Тем временем Джо Байден и Дональд Трамп стали лидерами праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

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