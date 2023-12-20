Суд штату Колорадо заборонив Трампу брати участь у праймеріз: у чому причина

Верховний суд штату Колорадо в США ухвалив виключити Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента в 2024 році через його роль в акціях протесту біля Капітолію 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якому заборонили брати участь у виборах за пунктом Конституції, що вкрай рідко використовується, який забороняє посадовим особам, які брали участь у "заколоті або повстанні" обіймати офіційні посади.

Суд при невеликій перевагі голосів (4:3) дійшов висновку, що Конституція забороняє претенденту на висування від Республіканської партії у 2024 році з'являтися у виборчому бюлетені через його роль "у підбурюванні насильства проти уряду США".

Постанова суду стосується лише республіканських праймеріз у Колорадо, які пройдуть у штаті 5 березня, але це рішення, ймовірно, також вплине на статус Трампа на загальних виборах 5 листопада. Набрання рішенням чинності відкладено до подання апеляції наступного місяця.

Представники Трампа вже встигли назвати рішення суду помилковим та недемократичним та зазначили, що воно буде оскаржено у Верховному суді США.

Вибори у США

Нагадаємо, чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на осінь 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців – колишній глава держави Дональд Трамп.

Голоси мають бути офіційно підраховані до 6 січня 2025 року, а на 20 січня заплановано інавгурацію.

Нещодавно Байден заявив, що повторно братиме участь у виборах президента США через Трамп.