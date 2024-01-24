Дональд Трамп і Джо Байден лідирують у праймеріз своїх партій у Нью-Гемпширі

У Нью-Гемпширі пройшов праймеріз Демократичної та Республіканської партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Чинний президент США Джо Байден лідирує у праймеріз від Демократичної партії .

Наразі за нього проголосували 67,5% виборців. На другому місці розташувався Дін Філліпс, за якого віддали голос 19,3%.

Фото: попередні результати голосування у праймеріз від Демократичної партії (edition.cnn.com)

Праймеріз Республіканської партії

Від Республіканської партії зараз лідирує Дональд Трамп. Він набрав 54,4% голосів та випереджає свою опонентку Ніккі Гейлі приблизно на 25 тисяч голосів.

За Гейлі проголосували 43,6% виборців.

Фото: попередні результати голосування у праймеріз від Республіканської партії (edition.cnn.com)

Праймеріз у США

Праймеріз - це первинні вибори у США, на яких виборці обирають кандидатів у президенти від тієї чи іншої партії. Праймеріз проводять у кожному штаті США.

Праймеріз зазвичай проводять протягом декількох місяців перед основними виборами, які проходять у листопаді. Результати праймеріз визначають, хто представлятиме ту чи іншу партію на основних виборах.

Якщо жоден кандидат не набирає абсолютної більшості голосів, то проводиться другий тур праймеріз. У другий тур виходять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У них беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська.

До речі, відбувся праймеріз в Айові. На внутрішньопартійних виборах переміг Дональд Трамп.

Нагадаємо, що за результатами опитування Трамп вирвався у лідери напередодні праймеріз у США.