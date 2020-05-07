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Байден опережает Трампа в рейтингах перед выборами, - опрос

Новости » Политика     07.05.2020 - 01:13
Байден опережает Трампа в рейтингах перед выборами, - опрос
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден впереди Трамна на несколько процентных пунктов

По данным последних социальных опросов в Соединенных Штатах, в предвыборных рейтингах действующего президента Дональда Трампа опережает бывший вицепрезидент Джо Байден. Как передает РБК-Украина, об этом пишет The Hill.

Опрос, опубликованный Economst/YouGov в среду, 6 мая, показывает, что по крайней мере на несколько процентных пунктов Байден находится впереди Трампа.

В частности, на стороне экс-вицепрезидента оказались сейчас 46% зарегистрированных избирателей. Трампа поддерживает 42% избирателей. Также 4% опрошенных заявили, что собираются голосовать за другого кандидата, а еще 5% сказали, что не уверены в своем выборе.

По сравнению с опросами на прошлой неделе, разница между кандидатами сократилась - ранее она составляла 6% (47% поддержки у Байдена и 41% - у Трампа).

Напомним, недавно Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года, заявил, что многие республиканцы усомнились в Трампе. По словам Байдена, "много республиканцев в Сенате находятся под огромным давлением".

Добавим, в сентябре 2019 в американском Конгрессе инициировали начало процедуры импичмента президента Трампа после телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главу Белого дома обвиняли в давлении на Украину с целью расследование деятельности газовой компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден - сын Джо Байдена. Сам Трамп отрицал какое-либо давление на украинское правительство.

Голосование за импичмент Трампа было провалено.

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