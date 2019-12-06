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Многие республиканцы усомнились в Трампе, - Байден

Новости » Политика     06.12.2019 - 22:13
Многие республиканцы усомнились в Трампе, - Байден
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден раскритиковал Трампа за его провалы во внешней и налоговой политике

Бывший вице-президент США Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года заявил, что многие республиканцы усомнились в Трампе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

По его словам, много республиканцев в Сенате на самом деле находятся под огромным давлением.

"Когда опросы показывают, что Дональд Трамп лучше за Авраама Линкольна, политики в Республиканской партии знают, что здесь что-то не так. Поэтому я думаю, что много людей будут готовы разобраться с вещами, о которых они знают и о которых мы должны говорить", - говорит он.

Также Байден раскритиковал Трампа за его провалы во внешней политике и налоговой политике.

Напомним, в сентябре в американском Конгрессе инициировали начало процедуры импичмента президента Трампа из-за телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главу Белого дома обвиняют в давлении на Украину с целью расследование деятельности газовой компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Сам Трамп отрицает любое давление на украинское правительство.

РБК-Украина писало, что Конгресс США перешел к новому этапу расследования в рамках импичмента. В частности, комитет по вопросам разведки Конгресса одобрил доклад о результатах расследования в рамках импичмента Дональда Трампа.

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