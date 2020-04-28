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Клинтон поддержала Байдена на выборах президента США

Новости » Происшествия     28.04.2020 - 22:25
Клинтон поддержала Байдена на выборах президента США
Фото: Джо Байден и Хиллари Клинтон (twitter.com/Hillarybros)

Клинтон заявила, что рада быть частью команды Байдена на выборах

Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена. Как сообщает РБК-Украина, об этом она заявила во время онлайн-конференции с Байденом.

По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она "имела честь" работать с ним не один год.

"Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас. Я очень рада быть частью вашей кампании - не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - заявила Клинтон.

Она отметила, что была не только коллегой Байдена, но и его другом.

"И я могу сказать вам, что хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас, но я не смогу дождаться этого, если все мы не сделаем свое дело", - добавила Клинтон, обращаясь к американцам.

Напомним, 14 апреля бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама также поддержал Байдена на предстоящих выборах нового президента.

Ранее сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он был последним конкурентом Байдена от демократов.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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