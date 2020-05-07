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Байден випереджає Трампа у рейтингах перед виборами, - опитування

Новини » Політика     07.05.2020 - 01:13
Байден випереджає Трампа у рейтингах перед виборами, - опитування
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден попереду Трамна на кілька процентних пунктів

За даними останніх соціальних опитувань у Сполучених Штатах, у передвиборчих рейтингах діючого президента Дональда Трампа випереджає колишній віцепрезидент Джо Байден. Як передає РБК-Україна, про це пише The Hill.

Опитування, опубліковані Economst/YouGov у середу, 6 травня, показують, що принаймні на кілька процентних пунктів Байден перебуває попереду Трампа.

Зокрема, на боці ексвіцепрезидента опинились наразі 46% зареєстрованих виборців. Трампа підтримує 42% виборців. Також 4% опитаних заявили, що збираються голосувати за іншого кандидата, а ще 5% сказали, що не впевнені у своєму виборі.

У порівнянні із опитуваннями минулого тижня, різниця між кандидатами скоротилась - раніше вона становила 6% (47% підтримки у Байдена і 41% - у Трампа).

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії 2020 року, заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі. За словами Байдена, "багато республіканців у Сенаті перебувають під величезним тиском".

Додамо, у вересні 2019 в американському Конгресі ініціювали початок процедури імпічменту президента Трампа після телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Главу Білого дому звинувачували у тиску на Україну з метою розслідування діяльності газової компанії Burisma, до ради директорів якої входив Хантер Байден - син Джо Байдена. Сам Трамп заперечував будь-який тиск на український уряд.

Голосування за імпічмент Трампа було провалено.

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