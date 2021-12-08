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Байден обсудит с партнерами и Россией опасения Кремля расширением НАТО

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Среда 08 декабря 2021 18:50
Байден обсудит с партнерами и Россией опасения Кремля расширением НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет встречу с Россией и четырьмя основными союзниками по НАТО, чтобы обсудить опасения России относительно Североатлантического альянса. Официально об встрече могут сообщить к 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, лидеры обсудят беспокойство России относительно НАТО и возможность достижения договоренностей в отношении снижения напряженности на восточном фронте.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что НАТО объявило Россию своим врагом.

Кроме того, НАТО выслало восемь сотрудников миссии России. Их обвинили во враждебной деятельности.

Это, со своей стороны, возмутило Россию, после чего она приняла решение приостановить работу представительства при НАТО.

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НАТО Российская Федерация Джозеф Байден
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