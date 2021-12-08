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Байден обговорить з партнерами і Росією побоювання Кремля розширенням НАТО

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Середа 08 грудня 2021 18:50
Байден обговорить з партнерами і Росією побоювання Кремля розширенням НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе зустріч з Росією і чотирма основними союзниками по НАТО, щоб обговорити побоювання Росії щодо Північноатлантичного альянсу. Офіційно про зустріч можуть повідомити до 10 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, лідери обговорять занепокоєння Росії щодо НАТО і можливість досягнення домовленостей щодо зниження напруженості на східному фронті.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що НАТО оголосило Росію своїм ворогом.

Крім того, НАТО вислало вісім співробітників місії Росії. Їх звинуватили у ворожій діяльності.

Це, зі свого боку, обурило Росію, після чого вона прийняла рішення призупинити роботу представництва при НАТО.

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НАТО Російська Федерація Джозеф Байден
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