НАТО объявило Россию своим врагом, - Путин
По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, НАТО объявило страну врагом. Якобы, Альянс ведет конфронтационную линию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Путина.
"Что касается НАТО, то это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России", - заявил Путин.
По словам президента, Россия, со своей стороны, якобы, не хочет никаких конфронтаций с кем и никогда не имела ничего против участия своих соседей и партнеров в различных объединениях.
"Что касается членства Греции в двух блоках - в военном блоке, в североатлантическом НАТО, и в политико-экономическом объединении - это разные вещи. Мы никогда и ничего не имели против присутствия ближайших наших соседей и партнеров в политических, экономических объединениях", - отметил Путин.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что НАТО выслало восемь сотрудников миссии России. Их обвинили во враждебной деятельности.
Это, со своей стороны, возмутило Российскую Федерацию, после чего она приняла решение приостановить работу представительства при НАТО.