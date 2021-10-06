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НАТО вышлет часть сотрудников миссии России за враждебную деятельность

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Брюссель, Среда 06 октября 2021 17:39
НАТО вышлет часть сотрудников миссии России за враждебную деятельность Фото: НАТО вышлет часть сотрудников российской миссии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

НАТО вышлет восемь сотрудников миссии РФ за враждебную деятельность. Число россиян при штабквартире Альянса сократится до 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным источников агентства, НАТО решила вдвое сократить миссию России при Альянсе в ответ на подозрения во враждебной деятельности, включая шпионаж и убийства. Восемь российских дипломатов, которых считают скрытыми офицерами разведки, будут высланы. Кроме того, при Альянсе будут сокращены две должности еще двух россиян.

"Мы также можем подтвердить, что сократили количество должностей, которые Российская Федерация может аккредитовать при НАТО", - уточнил собеседник издания.

При этом он отметил, что политика НАТО в отношении России остается последовательной. По его словам, Альянс усилил сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия Москвы.

"В то же время мы остаемся открытыми для конструктивного диалога", - добавил он.

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НАТО Российская Федерация
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